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СМИ: Суд арестовал всю недвижимость в резиденции «Межигорье»

СМИ: Суд арестовал всю недвижимость в резиденции «Межигорье»

08-11-2016 Події

Суд наложил арест на всю недвижимость, которая находится на территории бывшей резиденции экс-главы Виктора Януковича "Межигорье". Об этом восьмого ноября сообщил источник в Генпрокуратуре...

С начала года в киевском метро 9 маленьких детей получили травмы

С начала года в киевском метро 9 маленьких детей получили тр…

08-11-2016 Події

С начала 2016 года в метро города Киева получили травмы девять маленьких пассажиров. Об этом КП "Киевский метрополитен" сообщает 8 ноября на своей странице в соцсети Facebook...

Reuters оценило шансы победы Хиллари Клинтон на выборах президента США

Reuters оценило шансы победы Хиллари Клинтон на выборах през…

08-11-2016 Суспільство

За несколько часов до голосования в США информационное агенство Reuters оценило шансы победы кандидата от демократов Хиллари Клинтон в 90%. Об этом 8 ноября информируют зарубежнеы СМИ...

СВІТ

Почти 45 млн американцев приняли участие в досрочных выборах в Соединенных Штатах

Почти 45 млн американцев приняли участие в досрочных выборах в Соединенных Штатах

Почти 45 млн граждан США проголосовали досрочно на президентских выборах, передает во вторник, восьмого ноября...

Новини Світу

Київ

В больнице скончался 6-летний мальчик, попавший с отцом в ДТП

В больнице скончался 6-летний мальчик, попавший с отцом в ДТП

Шестилетний мальчик, пострадавший в ДТП на проспекте Ватутина в Киеве, скончался в реанимации. Об этом...

Новини Києва

Події

СМИ: Суд арестовал всю недвижимость в резиденции «Межигорье»

СМИ: Суд арестовал всю недвижимость в резиденции «Межигорье»

Суд наложил арест на всю недвижимость, которая находится на территории бывшей резиденции экс-главы Виктора Януковича...

Події

Політика

Жена Саакашвили отказалась от мандата грузинского депутата

Жена Саакашвили отказалась от мандата грузинского депутата

Супруга одесского губернатора, экс-главы Грузии Михаила Саакашвили, отказалась от мандата депутата. Об этом пишут сегодня...

Новини Політики

Економіка

В НБУ прокомментировали информацию о запрете платежных систем

В НБУ прокомментировали информацию о запрете платежных систем

Нацбанк напомнил 7 ноября участникам платежного рынка и банкам Украины о запрете на использование при...

Новини Економіки

Суспільство

Reuters оценило шансы победы Хиллари Клинтон на выборах президента США

Reuters оценило шансы победы Хиллари Клинтон на выборах президента США

За несколько часов до голосования в США информационное агенство Reuters оценило шансы победы кандидата от...

Новини Суспільства

Спорт

Лига Европы: результат матча &quot;Шахтер&quot; - &quot;Гент&quot;

Лига Европы: результат матча "Шахтер" - "Гент"

В четверг, 3 ноября, на "Геламко Арене" состоялась встреча команд "Шахтер" и "Гент" в рамках...

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