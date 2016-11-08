СМИ: Суд арестовал всю недвижимость в резиденции «Межигорье»
08-11-2016 Події
Суд наложил арест на всю недвижимость, которая находится на территории бывшей резиденции экс-главы Виктора Януковича "Межигорье". Об этом восьмого ноября сообщил источник в Генпрокуратуре...
С начала года в киевском метро 9 маленьких детей получили тр…
08-11-2016 Події
С начала 2016 года в метро города Киева получили травмы девять маленьких пассажиров. Об этом КП "Киевский метрополитен" сообщает 8 ноября на своей странице в соцсети Facebook...
Reuters оценило шансы победы Хиллари Клинтон на выборах през…
08-11-2016 Суспільство
За несколько часов до голосования в США информационное агенство Reuters оценило шансы победы кандидата от демократов Хиллари Клинтон в 90%. Об этом 8 ноября информируют зарубежнеы СМИ...